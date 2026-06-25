حمدان بن محمد يعتمد مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة المرافق والخدمات الحضرية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة. وتشمل المشاريع "سوق دبي للصقور"، كأول مشروع من نوعه في المنطقة يحتفي بتراثنا الأصيل بروحٍ مستقبلية، ومشروع "إضاءات خور دبي" بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات، ليقدّم تجربة بصرية ليلية جديدة تعيد إحياء قلب دبي التاريخي بتقنيات متطورة.

كما اعتمد سموه أول تجربة عالمية لتصميم حديقة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع المجتمع، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإشراك أفراد المجتمع في تصميم مساحات دبي المستقبلية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "اعتمدنا مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي، وذلك في إطار جهودنا لتطوير منظومة المرافق والخدمات الحضرية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة. وتشمل المشاريع "سوق دبي للصقور"، كأول مشروع من نوعه في المنطقة يحتفي بتراثنا الأصيل بروحٍ مستقبلية، ومشروع "إضاءات خور دبي" بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات، ليقدّم تجربة بصرية ليلية جديدة تعيد إحياء قلب دبي التاريخي بتقنيات متطورة. كما اعتمدنا أول تجربة عالمية لتصميم حديقة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع المجتمع، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإشراك أفراد المجتمع في تصميم مساحات دبي المستقبلية … تواصل دبي الاستثمار في الأفكار النوعية التي ترتقي بجودة الحياة وتدمج التراث بالابتكار والتاريخ بالمستقبل وتوظف الذكاء الاصطناعي لخدمة أهل دبي وزوارها".