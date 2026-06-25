الإمارات تمنح تأشيرة دخول عند الوصول لرعايا 6 دول ضمن شروط

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن منح رعايا 6 دول وأفراد أُسرهم تأشيرة دخول عند الوصول لمدة 14 يومًا أو 60 يومًا؛ حيث تشمل الدول المستفيدة من القرار رعايا كلٍّ من جمهورية إندونيسيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، ومملكة تايلاند، وجمهورية الفلبين، وجمهورية كينيا، وجمهورية جنوب أفريقيا من حاملي جوازات السفر العادية وأفراد أسرهم ممن لديهم إقامة سارية المفعول في إحدى هذه الدول: الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وجمهورية سنغافورة، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، في خطوة لتعكس مرونة منظومة الدخول والإقامة في دولة الإمارات، وحرص الدولة على تسهيل رحلة الراغبين في زيارتها، وتقديم كافة التسهيلات لهم بما يلبّي تطلعاتهم.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الخارجية، أن توسيع دائرة المستفيدين من هذه التأشيرة يعكس حرص دولة الإمارات على تعميق علاقاتها الثنائية مع الدول الصديقة وبناء شراكات إنسانية واقتصادية وثقافية وطيدة معها، كما يفتح آفاقًا أرحب أمام مواطني هذه الدول للتعرّف عن قرب على ما تزخر به الإمارات من مقومات حضارية وفرص متميزة، والتمتع بما تملكه من مقومات سياحية واقتصادية وبيئة أعمال جاذبة ومحفزة وبنية تحتية تُعد من الأفضل عالميًا، مؤكدة أن وزارة الخارجية تواصل بالتعاون والتكامل مع الجهات المختصة في الدولة، تيسير حركة تنقّل الأفراد وتبسيط الإجراءات القنصلية، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لرواد الأعمال والمواهب والكفاءات الواعدة.

وبينت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن التعديلات الجديدة الخاصة بتأشيرة رعايا بعض الدول المقيمين خارجها تجسد نهج الهيئة في تطوير منظومة الخدمات والتأشيرات وتوسيع قاعدة المستفيدين وتلبية تطلعات الفئات العريضة التي ترغب في زيارة دولة الإمارات، وكذلك الانسجام مع أحدث التوجهات العالمية في مجال السفر والسياحة والتنقل، وتعزيز الشراكة مع الدول الأخرى بما يدعم ريادة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية للإقامة والسياحة والسفر.

وأوضحت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من التأشيرات الجديدة أن يكون وأفراد أسرته من رعايا الدول المشار إليها وحاصلين على إقامة إحدى الدول وهي؛ الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو جمهورية سنغافورة أو اليابان أو كوريا الجنوبية، أو أستراليا أو نيوزيلندا أو كندا، وبينت أن مدة صلاحية التأشيرة بعد الدخول 14 يومًا أو 60 يومًا حسب نوع التأشيرة.

وأشارت إلى أن تأشيرة دخول رعايا بعض الدول لمدة 14 يومًا يسمح بتجديدها لمرة واحدة فقط أثناء الإقامة في الدولة، بينما لا يسمح بتجديد نفس التأشيرة في حال صدورها لمدة 60 يومًا بحيث تصدر لمرة واحدة فقط، وفي حالة انتهاء مدة صلاحية التأشيرة بعد الدخول أيًا كان نوعها يتوجب على المستفيد مغادرة الدولة.

وتبلغ رسوم إصدار التأشيرة لمدة 14 يومًا 100 درهم، بينما يبلغ إجمالي رسوم إصدار التأشيرة لمدة 60 يومًا 250 درهمًا.