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قرقاش: لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج نتيجة عدوانٍ غادر

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البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوانٍ غادر عليها، ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذورًا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوانٍ غادر عليها. ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذورًا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل. وهذا تحديدًا ما ينطبق على مضيق هرمز".