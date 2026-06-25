"المستشفى الأمريكي دبي – مجمع دبي للعلوم" ينجح في إجراء جراحة روبوتية معقدة لاستئصال الرحم

حقق "المستشفى الأمريكي دبي – مجمع دبي للعلوم"، المستشفى المتطور متعدد التخصصات في منطقة البرشاء جنوب، إنجازاً جديداً في مجال الجراحات الروبوتية، بعد نجاحه في إجراء عملية معقدة لاستئصال الرحم بمساعدة الروبوت.

ويُعد "المستشفى الأمريكي دبي – مجمع دبي للعلوم" جزءاً من منظومة المستشفى الأمريكي دبي، ويواصل تقاليدها المرموقة في الريادة والتميز الطبي، بما يعزز مكانة دبي وجهةً عالمية للرعاية الصحية المتقدمة.

ويجسد هذا الإنجاز التزام المستشفى بتقديم رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية، بالاستفادة من الابتكار والدقة والتقنيات الجراحية المتقدمة، بما يعزز مكانته الرائدة في مجال الجراحات طفيفة التوغل.

ويمثل استئصال الرحم بمساعدة الروبوت أحد أبرز التطورات في جراحات أمراض النساء، إذ يوفر للسيدات خياراً جراحياً أقل توغلاً وأكثر دقة مقارنة بالعمليات التقليدية.

وعلى خلاف جراحة استئصال الرحم التقليدية، التي تتطلب إجراء شق جراحي كبير أسفل البطن، وما يترتب عليه من إقامة أطول في المستشفى وفترة تعافٍ ممتدة، تتيح الجراحة الروبوتية مستوى عالياً من الدقة والكفاءة من خلال عدد محدود من الشقوق الجراحية الصغيرة، بما يعزز سلامة المريضة، ويسرّع عملية التعافي، ويحد من الندوب وتضرر الأنسجة، ويساعدها على العودة سريعاً إلى ممارسة حياتها اليومية.

وأجرت العملية الدقيقة والمعقدة الدكتورة دامية الهيتي، استشارية أمراض النساء والتوليد في المستشفى الأمريكي دبي، التي تتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 20 عاماً في هذا المجال، بمساعدة فريق متخصص في الجراحة الروبوتية. وقد أظهرت المريضة تعافياً سريعاً وعادت إلى ممارسة أنشطتها المعتادة بشكل طبيعي.

ويتبوأ المستشفى الأمريكي دبي مكانة رائدة في تبني الجراحات الروبوتية وتطويرها في منطقة الشرق الأوسط، إذ يستخدم أنظمة "دافنشي – da Vinci" المتطورة للجراحة الروبوتية، التي توفر صوراً دقيقة موجّهة بالكاميرا، وأدوات جراحية متقدمة مثبتة على أذرع روبوتية، إلى جانب رؤية ثلاثية الأبعاد معززة، تتيح للجراحين إجراء العمليات بدرجة عالية من الدقة والتحكم.

وكان المستشفى قد أدخل مؤخراً نظام "دافنشي 5"، في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، لينضم بذلك إلى منظومة أنظمة "دافنشي" المتوافرة لديه، والتي تشمل نظامي "دافنشي إكس آي" و"دافنشي إس بي" ذي المنفذ الجراحي الواحد. ويرسّخ هذا التكامل مكانة المستشفى الأمريكي دبي بوصفه أحد أكثر المنصات تطوراً وشمولاً في مجال الجراحة الروبوتية على مستوى المنطقة، كما يعزز دوره مركزاً مرجعياً للتميز في إجراء الجراحات الروبوتية المتقدمة، وتطوير التعليم والتدريب الطبي، والارتقاء بجودة الرعاية وتحسين النتائج السريرية للمرضى.

علاوة على ذلك، يُعد مركز التميز في الجراحة الروبوتية التابع للمستشفى الأمريكي دبي أول منشأة رعاية صحية خاصة في المنطقة تحصل على اعتماد مؤسسة مراجعة الجراحة الأمريكية (SRC)، حيث يؤكد هذا الاعتماد التزام المستشفى بتقديم أعلى معايير الرعاية الطبية الروبوتية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مستنداً إلى رسالة ورؤية وثقافة مؤسسية تضع سلامة المرضى وتحقيق أفضل النتائج العلاجية في مقدمة أولوياتها.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت الدكتورة دامية الهيتي، استشارية أمراض النساء والتوليد في المستشفى الأمريكي دبي: "يمثل نجاح عملية استئصال الرحم بمساعدة الروبوت محطة نوعية جديدة في مسيرة جراحات أمراض النساء طفيفة التوغل في المستشفى الأمريكي دبي بمجمع دبي للعلوم. كما يعكس التزامنا بتوظيف أحدث التقنيات الطبية ضمن منظومة متكاملة من الرعاية الإنسانية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الدقة والسلامة، ويضمن تحقيق أفضل النتائج الصحية لكل سيدة تتلقى الرعاية في مرافقنا".

وأضافت الدكتورة دامية: " يأتي هذا الإنجاز ثمرةً لما أظهره فريقنا المتخصص من كفاءة عالية وتعاون وثيق والتزام راسخ بالتميز، ونتوجه بالشكر إلى جميع أعضائه على جهودهم المتواصلة التي أسهمت في ترسيخ خبرات المستشفى الأمريكي دبي – مجمع دبي للعلوم، وتعزيز قدراته في مجال الجراحة الروبوتية المتقدمة".