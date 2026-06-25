51 % زيادة في سكان الشارقة خلال 10 سنوات

2.135.888 نسمة عدد سكان الإمارة

شهد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمس، حفل إعلان دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية نتائج «تعداد الشارقة 2025»، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وأظهرت نتائج «تعداد الشارقة 2025» زيادة في عدد سكان الإمارة بلغت 51% خلال العقد الأخير 2015 - 2025.

وألقى الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، كلمة قدّم فيها الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رؤية سموه الملهمة التي جعلت من الإنسان محوراً للتنمية المستدامة في الإمارة.

وأعلن أن عدد سكان إمارة الشارقة قد بلغ 2,135,888 مليون نسمة، مختتماً كلمته بالشكر والتقدير إلى كافة الجهات الاتحادية والمحلية التي أسهمت في إنجاز ونجاح تعداد الشارقة 2025.

وشهد الشيخ محمد بن سعود القاسمي والحضور جلسة حوارية شارك فيها كل من عبدالله الكديد المحرزي مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ورقية علي المنصوري رئيس قسم الإحصاءات المجتمعية بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وأدارها بدر الشمري، تناولت أبرز نتائج تعداد الشارقة 2025 ودلالته على التنمية والتطور الاقتصادي وأثره على صناعة القرار في الإمارة.

وفي مؤشر النمو السكاني بلغ عدد الذكور 1.4 مليون نسمة بنسبة 67%، بينما بلغ عدد الإناث في الإمارة 710 آلاف نسمة بنسبة بلغت 33%، وبلغ عدد السكان غير المواطنين 1.9 مليون نسمة بنسبة بلغت 89%.