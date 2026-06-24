المجلس الوطني الاتحادي يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب المغربي

بحث سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وسعادة محمد غيات نائب رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين، والتنسيق والتشاور بشأن مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باكو بجمهورية أذربيجان.

حضر اللقاء وفد المجلس المشارك في المؤتمر، سعادة كل من سمية عبدالله السويدي رئيس مجموعة المجلس في الاتحاد، وعائشة راشد ليتيم نائب رئيس المجموعة، وحميد أحمد الطاير، والدكتور عدنان حمد الحمادي ووليد علي المنصوري، ومنى راشد طحنون أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، ومحمد مراد البلوشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان.

وأكد الجانبان متانة علاقات الأخوة والشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية، والتي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات بفضل الدعم والاهتمام الذي تحظى به من قيادتي البلدين، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.

كما أكدا أهمية مواصلة تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب في المملكة المغربية، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم القضايا ذات الأولوية المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه قال سعادة الدكتور طارق حميد الطاير إن العلاقات البرلمانية بين الجانبين تجسد متانة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، مثمناً مستوى التنسيق والتشاور البرلماني المستمر خلال المشاركة في أعمال الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدين أهمية تعزيز دور البرلمانات في دعم جهود التنمية والاستقرار، وتعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة والعالم.

من جانبه، أكد سعادة محمد غيات أن العلاقات بين البلدين الشقيقين متجذرة وتاريخية، وتشهد نمواً متواصلاً بفضل حرص قيادتي البلدين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، مشيداً بما وصلت إليه علاقات التعاون البرلماني من مستوى متقدم، لا سيما في إطار التنسيق المشترك والمشاركة الفاعلة في اجتماعات الاتحادات والمنظمات البرلمانية.