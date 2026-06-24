سعيد الطاير: لم يتم تسجيل أي حالة في دبي لانقطاع الكهرباء والمياه خلال الاعتداءات الإيرانية الغادرة

كشف معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال جلسة حوارية بعنوان: "كيف تضمن دبي أمن الطاقة والمياه في أوقات الأزمات؟، والتي نظمها نادي دبي للصحافة، أن شبكة الكهرباء والمياه في دبي تعتبر من أقوى الشبكات على مستوى العالمي، موضحاً أنه خلال الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها دبي والاعتداءات الإيرانية الغادرة لم يتم تسجيل أي حالة انقطاع للكهرباء والمياه، وكشف أن خزان الوقود الذي تم استهدافه كان يستخدم كاحتياطي ولم يسبب أي ضرر ولم يكن له تأثير على شبكات الكهرباء.

وبين أن دبي أدخلت الذكاء الاصطناعي في المياه والكهرباء منذ عام 2017، وهي الأولى عالمياً ضمن 13 مؤشراً في مجال الطاقة ومنها نسبة الفاقد في المياه والكهرباء، وموضحاً أنه في حال حدوث عطل في توصيلات المياه أو الكهرباء يتم إصلاحه خلال ثوان وذلك بفضل تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما كان في السابق يستغرق يوماً أو اثنين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن دبي تمتلك أكبر مخزون طاقة في العمل يصل لـ 15 ساعة بينما في الولايات المتحدة لا يكفي مخزونها لتشغيل سوى ساعتين وبعض الدول لا يكفيها لتشغيل نصف ساعة.

وكشف معالي سعيد الطاير، أن أنظمة الكهرباء والمياه في دبي تتعرض يومياً لـ 3000 هجمة سيبرانية ويتم التصدي لها 100%، موضحاً أنه يوجد لدى الهيئة ربط مائي وكهربائي مع مختلف إمارات الدولة وهو يعد شبكة أمان للتعويض في حال النقص، كما يجري العمل على بناء خزان مياه جوفية يستوعب 6 مليارات جالون مياه وسيتم الانتهاء منه في 2027، كما أوضح أن هناك خطة لبناء خطوط لشبكات كهرباء جديدة ومحطات تخزين في مناطق مختلفة من الدولة منها في الفجيرة.