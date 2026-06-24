حمدان بن محمد يطلق "جائزة دبي الأفعال"

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق "جائزة دبي الأفعال" لتكريم الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات التي عملت وأنجزت، ولجعل إنجازاتهم الأساس الذي تُبنى عليه القفزات التنموية القادمة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نعني بها.. إنجاز شيءٍ استثنائيٍّ بإتقان وتميّز وفي وقت قياسي.. وتحويل الأفكار الكبرى إلى واقع ملموس.. والطموحات إلى إنجازات.. والرؤى إلى نتائج يراها العالم".

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم : "هي فلسفة عمل.. حولها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مبادرة تحفز العقول، مُستلهمةً من فكر سموه.. وتجربة دبي التنموية".

وأضاف سموه: "واليوم.. نعلن إطلاق جائزة سنوية لتكريم الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات التي عملت وأنجزت وفق هذا النهج، ولنجعل من إنجازاتهم الأساس الذي تُبنى عليه القفزات التنموية القادمة. "جائزة دبي الأفعال" ليست احتفاءً بما تحقق فقط، بل استثماراً فيما سيتحقق".