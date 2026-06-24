مذكرة تفاهم لتطوير الموارد البشرية الحكومية

وقّعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني، وبناء القدرات، والتبادل المعرفي، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتطوير الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

وقد وقّع الاتفاقية الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وراشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، حيث تؤسس الاتفاقية إطاراً للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني، وتبادل الخبرات والمعرفة، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة ذات الصلة بتطوير الموارد البشرية ومسارات العمل الحكومية.

كما تشمل الاتفاقية تخصيص مقاعد تدريبية لموظفي الجهتين للمشاركة في البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها الأكاديمية، إلى جانب تقديم مزايا تفضيلية على عدد من البرامج التدريبية، وتنظيم جلسات وورش عمل معرفية مشتركة تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات في مجالات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.

علاوة على ذلك، سيعمل الطرفان على استكشاف وتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية الموارد البشرية لمواكبة المتغيرات المستقبلية، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين ويعزز ثقافة التعلم المستمر والابتكار في بيئات العمل الحكومية.