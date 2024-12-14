طقس الإمارات غداً..توقعات بسقوط أمطار خفيفة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، وانخفاضاً في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية.

ذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والاتربة على اليابسة، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، وفي الخليج العربي يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:10 والمد الثاني عند الساعة 02:43، والجزر الأول عند الساعة 19:33 والجزر الثاني عند الساعة 26:06، أما بحر عمان فيكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:08 والمد الثاني عند الساعة 22:34، والجزر الأول عند الساعة 15:27 والجزر الثاني عند الساعة 04:16.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 70 25

دبي 25 18 75 25

الشارقة 25 15 70 25

عجمان 25 18 70 30

أم القيوين 26 16 65 30

رأس الخيمة 25 14 75 25

الفجيرة 27 17 65 35

العـين 24 17 70 15

ليوا 26 15 80 30

الرويس 27 16 45 30

السلع 24 16 60 30

دلـمـا 24 21 50 30

طنب الكبرى 24 20 60 35

طنب الصغرى 24 20 60 35

أبو موسى 23 20 60 35