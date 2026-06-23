"الأمن السيبراني" يحتفي بنجاح الدفعة الأولى من برنامج تسريع الشركات الناشئة في الأمن السيبراني

احتفى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع خدمات أمازون ويب (AWS)، وشركة CrowdStrike، ومجموعة e&، بنجاح استكمال الدفعة الأولى من برنامج AWS/CTIB لتسريع الشركات الناشئة في الأمن السيبراني، وذلك خلال حفل ختامي أقيم في فندق جراند حياة أبوظبي.

ومثّل الحدث أول لقاء حضوري يجمع أبرز الشركاء التجاريين الداعمين للمبادرة منذ إطلاق البرنامج خلال معرض جيتكس جلوبال في أكتوبر 2025.

وتشكل هذه المبادرة الحكومية، الممتدة على عدة سنوات، إحدى الركائز الرئيسية لمكتب الابتكار التكنولوجي للأمن السيبراني في دولة الإمارات (UAE CTIB)، وللإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، إذ تستهدف تسريع نمو أكثر من 500 شركة ناشئة متخصصة في الأمن السيبراني.

ويوفر البرنامج للمؤسسين المختارين فرصة الاستفادة من خبرات تقنية عالمية، وشبكات إقليمية لرأس المال، وإرشاد فردي متخصص، ومسارات للوصول إلى الأسواق، بما يدعم تطوير ابتكارات في الأمن السيبراني تحمل شعار "صُنع في الإمارات"، وتواكب التحديات السيبرانية العالمية المتنامية.

واستقطبت الدفعة الأولى، التي امتدت على مدار ستة أسابيع خلال الفترة من 25 مارس إلى 4 مايو 2026، ما مجموعه 157 طلب مشاركة من أكثر من خمس دول، فيما تم اختيار 23 شركة ناشئة تعمل في مجالات أمن السحابة، وأمن التطبيقات، وإدارة الهوية والوصول، والذكاء الاصطناعي التوليدي للأمن السيبراني، وأمن البيانات.

وضم البرنامج 23 جلسة متخصصة، بإجمالي تجاوز 30 ساعة تدريبية، شملت 15 جلسة في إستراتيجيات الأعمال، وست جلسات تقنية متعمقة، وجلستين رئيسيتين، بمشاركة جميع الشركاء المنفذين.

كما أسهم أكثر من 25 متحدثاً ومرشداً، من نخبة القيادات العالمية في مجال الأمن السيبراني، في إثراء محتوى البرنامج وتجربة الشركات المشاركة.

وقدم البرنامج قيمة نوعية للشركات الناشئة المشاركة، من خلال إتاحة الوصول إلى منظومة e& للاستثمار الجريء، وتوفير الدعم للإدراج في منصة AWS Marketplace وبرامج البيع المشترك، والاستفادة من خصومات على منصة CrowdStrike Falcon® Pro، إلى جانب التدريب على العروض الاستثمارية، وتقديم الاستشارات المتخصصة في إستراتيجيات دخول الأسواق.

كما عززت المبادرة رسالة CyberE71 الهادفة إلى بناء الجيل القادم من مشاريع الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، عبر ربط الشركات الناشئة بالشركاء المحتملين، والمستثمرين، والفرص المؤسسية، ومنصات التمكين المدعومة حكومياً.

وشهد الحفل الختامي الإعلان عن أفضل خمس شركات ناشئة فائزة، اختارتها لجنة تقييم عليا تضم عدداً من رؤساء أمن المعلومات (CISO) من الجهات الداعمة والشريكة. وقيّمت اللجنة جميع الشركات المشاركة من خلال جلسات عروض تقديمية افتراضية على غرار نموذج "Shark Tank"، وفق معايير شملت القيمة المقدمة للعملاء، والتميز التنافسي، والابتكار، ومؤشرات النمو.

وستحظى الشركات الفائزة بفرص أوسع للظهور أمام العملاء المؤسسيين، والمستثمرين، والجهات الحكومية في مختلف أنحاء المنطقة.

ونُفذت الدفعة الأولى بالكامل عبر الوسائل الافتراضية ووفق الجدول الزمني المحدد، في إنجاز يعكس التزام جميع الجهات المشاركة واحترافيتها، ويؤكد مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً مرناً ومتطلعاً إلى المستقبل في مجال الابتكار.

وقال معالي الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن النجاح في استكمال الدفعة الأولى من برنامج AWS/CTIB لتسريع الشركات الناشئة يؤكد صواب رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة أمن سيبراني قوية تقودها روح الابتكار، لافتا إلى أن هذه الشركات الناشئة الـ23 تمثل الجيل القادم من أبطال الأمن السيبراني تحت شعار "صُنع في الإمارات"، ويبرهن نجاحها على التزام الدولة ليس فقط بحماية مستقبلها الرقمي، بل أيضاً بتصدير التميز الإماراتي في الأمن السيبراني إلى العالم.

وأعرب عن التطلع إلى استقبال الدفعات القادمة، مع مواصلة العمل نحو تحقيق الهدف المتمثل في تسريع نمو أكثر من 500 شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

من جانبه قال كريس إيراسموس، المدير العام لـ AWS في دولة الإمارات وبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن نتائج الدفعة الأولى تجاوزت التوقعات، فمن بين 157 طلب مشاركة، تم اختيار 23 شركة ناشئة متميزة تطور حلولاً في مجالات أمن السحابة، والكشف عن التهديدات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإدارة الهوية.

وأضاف أن البرنامج أثبت أن دولة الإمارات تمتلك المواهب والطموح والمنظومة اللازمة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في الأمن السيبراني، مؤكدا التزام AWS بتوفير البنية التحتية السحابية، والإرشاد التقني، والدعم التجاري الذي تحتاجه الشركات الناشئة للتوسع عالمياً.

من ناحيته قال دانيال برنارد، الرئيس التنفيذي للأعمال في CrowdStrike، إن الابتكار في الأمن السيبراني يزدهر عندما تتكاتف الحكومات، وقادة القطاع، والمؤسسون حول هدف مشترك، وتُظهر هذه الدفعة الأولى أن دولة الإمارات لا تبني مجرد منظومة للشركات الناشئة، بل تؤسس قاعدة طويلة الأمد للمرونة السيبرانية والابتكار على نطاق واسع.

وأضاف أنه بالتعاون مع AWS، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وe&، تفخر CrowdStrike بالمساهمة في تمكين الجيل القادم من شركات الأمن السيبراني من التوسع بوتيرة أسرع، ومعالجة التحديات الأمنية الملحة، وتعزيز رؤية التكنولوجيا التي تُصنع في الإمارات وتحظى بحمايتها.

من جهته قال عبدالله الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في e& الإمارات، إن المرونة السيبرانية أصبحت اليوم ركناً أساسياً من أركان المرونة الوطنية، ومحركاً للنمو في الاقتصادات الرقمية، ويعكس نجاح الدفعة الأولى قوة الجمع بين البنية التحتية الإقليمية، ومنظومة الاستثمار الجريء، والقدرات المؤسسية، بما يوفر البيئة المناسبة التي تمكّن الشركات الناشئة في الأمن السيبراني من الابتكار بمسؤولية، والحماية بذكاء، والتوسع عالمياً، مع ترسيخ نموها داخل المنظومة الرقمية الموثوقة لدولة الإمارات.