"طرق دبي" تنجز أعمال صيانة وإعادة تأهيل طرق أسفلتية في الإمارة

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات أعمال صيانة وإعادة تأهيل الطرق الأسفلتية بطول17 كم على 9 شوارع و6 مناطق في إمارة دبي حتى مطلع يونيو 2026، وذلك ضمن خطتها السنوية لأعمال الصيانة الوقائية للطرق، وشملت الأعمال صيانة الطرق السريعة، والطرق الحرة، والشريانية، والطرق الداخلية في عدد من المناطق الصناعية، والتجارية، والمناطق السكنية، بالإضافة إلى مسار الدراجات الهوائية.

وتأتي هذه الأعمال في إطار التزام الهيئة بتطوير وصيانة شبكة الطرق في دبي وِفق أعلى المعايير العالمية، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي، ويدعم أهداف الإمارة في تعزيز جودة الحياة، والحفاظ على كفاءة واستدامة القدرة التشغيلية للطرق، والتأكُّد من حالتها الإنشائية، مما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق بإمارة دبي.