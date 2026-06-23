الإمارات في مجلس الأمن: سوريا تبعث رسالة أمل في المنطقة

أكد السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، دعم الإمارات الكامل للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في مساندة دمشق لمواجهة التحديات الراهنة.

وجاءت تصريحات أبو شهاب خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، يوم أمس الاثنين، حيث أوضح أن التنمية الاقتصادية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التعافي والاستقرار المستدام، مستعرضاً في الوقت ذاته جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع آفاق التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية مع سوريا. وأضاف: "في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحديات متزايدة، تبعث سوريا رسالة أمل بعد سنوات طويلة من الصراع."

وأعرب السفير عن ترحيب دولة الإمارات بقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام فرص حقيقية لعودة الاستثمارات والنشاط التجاري، بما يسهم بصورة مباشرة في دعم التعافي الاقتصادي وتسريع وتيرة النهوض في البلاد.

ودعت دولة الإمارات، في كلمتها أمام المجلس، إلى ضرورة ترسيخ الاستقرار عبر دعم دولي يتوافق مع أولويات المرحلة الجديدة، مؤكدة أهمية مواءمة برامج الأمم المتحدة وجهود الجهات المانحة الدولية مع الخطط الوطنية للحكومة السورية واحتياجاتها التنموية.

واختتم السفير محمد أبو شهاب تصريحاته بتأكيد الموقف الثابت لدولة الإمارات الداعم لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها واستقلالها، باعتبار ذلك أساساً لاستقرارها ومستقبلها، مشدداً كذلك على استمرار الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال أي فراغات أمنية.