محمد العبار: ردودنا واقعية وعقلانية بلا مزايدات ومراكزنا التجارية مليئة والحياة مستمرة

أكد محمد علي العبار مؤسس إعمار ونون ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، خلال جلسة "الإمارات ملاذ آمن واستثمار لا يخسر" والتي انعقدت ضمن الدورة الـ 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي وأدار الحوار حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة "البيان"، أن دولة الإمارات أثبتت نفسها في كل التحديات على مدار 50 عاماً بـ "صفاوة الذهب"، فهناك فرق شاسع بين الشعارات وبين ما هو موجود واقعاً.. الإمارات ملاذ آمن واستثمار لا يخسر.

وقال العبار: "تعلمنا من الأزمات الماليّة السابقة، وبالتخطيط الاستباقي حرصنا على عدم تكرارها، لتقدم الإمارات نموذجاً في ثبات واستقرار مؤسساتها خلال جائحة كورونا والحروب المحيطة".

وبيّن العبار أنه في زمن السوشيال ميديا وتداخل الأخبار، الرد الحقيقي لدولة الإمارات يكمن في نجاحها على أرض الواقع، فهي دولة تستحق أن يكتب عنها. وردودنا واقعية وعقلانية بلا مزايدات، والدليل أن مراكزنا التجارية مليئة، والحياة مستمرة، والجميع يمارس حياته وأعماله بأمن وأمان.

وأوضح العبار أنه في دبي مرت كانت هناك سنوات بلغت فيها نسبة النمو 60% وعوضاً عن بناء 60 عقارا قمنا ببناء 90 عقارا والهدوء في الأسواق أمر طبيعي. وفي 2027 سنصل إلى سوق متوازن بعد 4 سنوات من النمو المتسارع.

وبين مؤسس إعمار ونون ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، أن العالم يمر بمراحل من التحديات التي لا تنتهي، حروب وسياسيات التمويل، انهيارات اقتصادية، والعالم ككل يمر بنفس التحديات، وهناك دول ومؤسسات أخذت الدروس وقرأت المستقبل استباقياً ومنها الإمارات.

وأشار إلى أن هناك بعض المؤسسات لا تنتظر صفاء الأجواء من الاضطرابات بل تأخذ القرارات في الظروف الصعبة، لأنه عند صفاء الأجواء تكون قد أنجزت 70%؜، وتطرق للمشروع الذي أعلن عنه بقيمة 200 مليار والذي تم تصميمه والعمل عليه خلال الأزمة الأخيرة.

وبين العبار أن أهل البلاد ليس لديهم تصنع، فثقافتنا واضحة بلا مزايدات. ولقد تعلمنا أن عملنا وإنجازاتنا هي التي تُثبت وتصنع سمعة بلدنا، وأنا على ثقة تامة بأن أسس دولتنا، بقيادتنا وسياستنا وعطاء أبنائنا، ستصل بنا دائماً إلى أماكن أرقى وأكثر ريادة.