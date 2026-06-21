"دبي الرقمية" تسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمياً

أظهرت دراسة صادرة عن «براند فاينانس» العالمية، الدور الاستراتيجي الذي تقوم به «دبي الرقمية» في ترسيخ مكانة دبي بين أبرز مدن العالم في مؤشر العلامات التجارية للمدن، بعدما جاءت الإمارة في المرتبة الخامسة عالمياً بقيمة تجارية تقارب تريليون درهم. وأشارت الدراسة إلى أن «دبي الرقمية» أسهمت بنحو 31 مليار درهم في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية للإمارة، كما حصلت على تصنيف (AA+) الذي يضعها ضمن نخبة الجهات الحكومية الرقمية الأكثر قوة وتميزاً على مستوى العالم.

وكشفت الدراسة أن «دبي الرقمية» لعبت دوراً محورياً في تعزيز قوة العلامة التجارية لدبي، حيث أسهمت في تحقيق الإمارة 86 نقطة من أصل 100 في مؤشر قوة العلامة التجارية للمدن. كما ساهمت بما يقارب 31 مليار درهم (8.5 مليار دولار أمريكي) في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية للإمارة، وأضافت 1.9 نقطة إلى مؤشر قوة علامة دبي، الأمر الذي دعم ارتقاء الإمارة من المركز السابع إلى المركز الخامس عالمياً ضمن مؤشر العلامات التجارية للمدن.

وأظهرت الدراسة كذلك تحقيق «دبي الرقمية» نتائج متميزة في مؤشري الثقة والسمعة، بواقع 8.4 من 10 لكل منهما لدى السكان وقطاع الأعمال في دبي، بما يعكس الثقة المتنامية بمنظومة الخدمات والحياة الرقمية في الإمارة، ودورها في تعزيز مكانة دبي كمدينة رقمية رائدة على المستوى العالمي.

وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "تعكس هذه النتائج جانباً من الرؤية الطموحة التي تقود مسيرة دبي نحو المستقبل، والتي تنظر إلى التحول الرقمي باعتباره ركيزة للتنمية الشاملة وجودة الحياة وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً. فالمنظومة الرقمية لم تعد مجرد بنية تقنية أو مجموعة من الخدمات الذكية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من تجربة العيش والعمل والاستثمار في دبي، وعنصراً مؤثراً في ترسيخ الثقة وتعزيز جاذبية الإمارة على المستوى العالمي".

وأضاف معاليه: "إن ما حققته دبي من مكانة متقدمة بين أقوى العلامات المكانية في العالم يؤكد نجاح نهجها القائم على الاستثمار في الإنسان ومن أجل الإنسان، وبناء بنية رقمية متقدمة وموثوقة، وترسيخ التكامل بين مختلف الجهات الحكومية ضمن منظومة واحدة تعمل بروح الفريق الواحد. كما تعكس هذه النتائج رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الابتكار والتحول الرقمي وسيلة لخدمة الإنسان وتمكين المجتمع وتعزيز الاقتصاد، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل، ووجهة مفضلة للكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم."

ومن جانبه، قال سعادة طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية: "أصبحت المنظومة الرقمية في دبي ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة، وأسهمت بدور محوري في ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز المدن الرقمية عالمياً. وفي دبي الرقمية نولي اهتماماً كبيراً بهويتنا المؤسسية وتعزيز الثقة بمكانة المنظومة الرقمية للإمارة. ونواصل العمل على تطوير خدمات وتجارب رقمية مترابطة وسلسة تواكب تطلعات المجتمع وتدعم جودة الحياة. ويؤكد الأداء المتميز للمنظومة الرقمية أثر التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية في تقديم خدمات رقمية موثوقة ومرنة وأكثر جاهزية للمستقبل، بما يعزز مكانة دبي العالمية كمركز للابتكار والفرص".

من جهته، قال ديفيد هيغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "براند فاينانس": "تؤكد نتائج الدراسة أن البنية الرقمية الموثوقة أصبحت عاملاً رئيساً في تعزيز سمعة المدن وتنافسيتها العالمية، الأمر الذي يفسر ما حققته دبي من نتائج مبهرة في هذا السياق. ويعكس حصول دبي الرقمية على تصنيف AA+ في قوة العلامة المؤسسية، إلى جانب مساهمتها بنحو 31 مليار درهم في القيمة الإجمالية للعلامة المكانية لدبي، نجاح الإمارة في تحقيق أثر ملموس للاستثمار في خدمات حكومية رقمية بمعايير عالمية تتمحور حول الإنسان".

وسجلت "دبي الرقمية" أداءً قوياً في مؤشرات العلامة المؤسسية، حيث بلغت نسبة المعرفة بالعلامة (الألفة) 92%، فيما حققت 77.7 من أصل 100 في مؤشر قوة العلامة المؤسسية. كما سجلت 8.4 من 10 في كل من مؤشري الثقة والسمعة لدى السكان وقطاع الأعمال، إلى جانب 8.1 من 10 في مؤشر " الاستعداد لمنح الثقة" (Benefit of Doubt)، و7.9 من 10 في مؤشر التفاعل، ما يعكس المكانة المتنامية للمنظومة الرقمية في دبي والثقة التي تحظى بها لدى مختلف شرائح المجتمع والأعمال.

كما أظهرت الدراسة أن أثر دبي الرقمية يتجاوز نطاق الخدمات الحكومية الرقمية ليشكل عاملاً مؤثراً في تعزيز المكانة العالمية للإمارة وقوتها الناعمة. فقد أسهمت دبي الرقمية في تسجيل أعلى مستويات التأثير في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية ذات أهمية استراتيجية (+15.3 نقطة)، وتعزيز صورتها كوجهة للشركات الناشئة والابتكار (+11.2 نقطة)، ودعم إمكانات النمو المستقبلي (+10.8 نقطة)، وتقليل البيروقراطية (+10.6 نقطة)، وتعزيز الانفتاح والترحيب (+10.1 نقطة)، فضلاً عن دعم جودة الحياة (+9.7 نقطة)، والريادة في العلوم والتكنولوجيا (+9.2 نقطة)، والثقة بالإمارة (+9.2 نقطة)، وسهولة ممارسة الأعمال (+8.5 نقطة).

وبحسب الدراسة فإن دبي الرقمية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز مفاهيم الابتكار، والثقة، وتقليل البيروقراطية، والانفتاح، وسهولة ممارسة الأعمال، وهي عوامل تدعم قدرة دبي على استقطاب الشركات والمستثمرين والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.

ويقوم نهج «براند فاينانس» في مجال تقييم العلامات التجارية على الجمع بين مفهومي التسويق والتمويل لتقييم قوة العلامات التجارية وقياس قيمتها المالية، بما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على أسس دقيقة. وفي هذا السياق يتم تقييم المدن استناداً إلى بيانات تفصيلية ومتخصصة تقيس الانطباعات المرتبطة بالقوة الناعمة للمدن والدول، بالارتكاز إلى دراسة بحثية متخصصة تستخدم المقارنات الدولية. وقد شملت الدراسة آراء نحو 5,000 مشارك.

ويُعد «مؤشر براند فاينانس للمدن العالمية» الدراسة البحثية الأشمل عالمياً لقياس الانطباعات المرتبطة بالعلامات التجارية للمدن، حيث يصنّف أفضل 100 مدينة عالمياً من حيث قوة العلامة التجارية. وشملت نسخة عام 2024 أكثر من 15 ألف مشارك عبر 20 سوقاً عالمياً، لقياس قوة العلامة التجارية للمدن وفق ثلاثة محاور رئيسية هي: المعرفة، والسمعة، والتفضيل. كما يغطي محور التفضيل سبعة أبعاد تشمل العيش والعمل، والدراسة، والزيارة، والاستثمار.