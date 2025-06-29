«إكبا» يختتم مشاركته في معرض إيكو إكسبو آسيا الوسطى 2025

اختتم المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» مشاركته الاستراتيجية في معرض إيكو إكسبو آسيا الوسطى 2025، الذي أُقيم في العاصمة الأوزبكية طشقند.

في إطار التقدير الأوسع لإسهامات إكبا منحت حكومة أوزبكستان الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز، وسام الشرف «تابيات حيموياشيسي» (حامي الطبيعة)، والذي أُنشئ بموجب القرار رقم 443 الصادر عن مجلس وزراء أوزبكستان.

ويُعد هذا الوسام تكريماً وطنياً يمنح للأفراد، الذين أظهروا ريادة استثنائية في مجالات استعادة النظم البيئية والابتكار العلمي والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية.

وقد سلّم الوسام عزيز عبد الحكيموف، وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ، خلال حفل رسمي نُظم على هامش المعرض.

وشملت مشاركة «إكبا» تنظيم ندوة رفيعة المستوى، بالتعاون مع وزارتي البيئة في أوزبكستان وكازاخستان، بعنوان «إعادة تصور القدرة على التكيف من خلال روابط الزراعة الملحية من أجل آسيا وسطى ذكية مناخياً».

كما شارك «إكبا» في فعالية جانبية رفيعة المستوى بعنوان «التقنيات من أجل الصحراء: مستقبل منطقة بحر آرال من خلال الابتكار».

وخلال أيام المعرض الثلاثة استعرض «إكبا» أحدث تقنياته من خلال جناح تفاعلي، بالتعاون مع المركز الدولي للابتكار في منطقة بحر آرال IICAS.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المديرة العامة لإكبا: «يشكل معرض إيكو إكسبو آسيا الوسطى منصة محورية لتحويل البحث العلمي إلى شراكات إقليمية فاعلة».