الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع عربي بالقاهرة

شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في الجلسة العامة الخامسة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إنه جرى خلال الجلسة استعراض أبرز الموضوعات التي ناقشتها اللجنة، ومنها تقرير اللجنة الفرعية المعنية بتطوير التعليم الإلكتروني، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية، إضافة إلى مستجدات التحضير لورشة عمل حول آليات توفير الرعاية والحماية في مناطق الحروب والنزاعات، وتنظيم ندوة حول حماية الآثار في الدول العربية، وأخرى حول حماية القيم المجتمعية في العالم العربي.

وأوضح محمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، أنه جرى استعراض تقرير القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.