«بيت الخير» تكثف مبادراتها لدعم العمال خلال الصيف

أعلنت «بيت الخير» عن تكثيف جهودها لدعم العمال خلال الصيف، من خلال توفير الوجبات الغذائية والمياه والعصائر المبردة للعمال في مواقع مختلفة، دعماً لهم في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة، وذلك في إطار التزامها برسالتها الإنسانية ومساندتها للجهود الوطنية الرامية إلى حماية العمال وتعزيز سلامتهم.

وتأتي هذه المشاركة بالتزامن مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق «سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري» للعام الثاني والعشرين على التوالي، اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2026، والتي تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة مساءً طوال فترة التطبيق.

وأكدت «بيت الخير» أن دعم العمال يمثل أحد المحاور الأساسية في عملها الإنساني، مشيرة إلى استمرارها في تنفيذ مشروع «الطعام للجميع»، الذي يتم من خلاله توزيع الوجبات الغذائية بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وذلك في مناطق مختلفة من الإمارة، بهدف توفير وجبات صحية ومتوازنة للعمال، خصوصاً خلال الأجواء الحارة وفترات الصيف.

وأشارت الجمعية إلى أن إجمالي ما قدمته للعمال من وجبات خلال الفترة من أبريل 2025 حتى أبريل 2026 بلغ 3,893,678 وجبة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 42,862,587 درهماً، في مؤشر يعكس حجم الاهتمام الذي توليه لهذه الفئة الحيوية في المجتمع ودورها في دعم مسيرة التنمية.

كما أوضحت «بيت الخير» أنها قامت بتثبيت مبادرات ومشاريع الدعم الغذائي والإنساني للعمال ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2026 – 2030، انطلاقاً من قناعتها بأهمية تقديم الدعم المستدام لهذه الفئة التي تسهم بجهودها المتواصلة في مسيرة البناء والتنمية، وتستحق كل التقدير والاعتراف بعطائها وإخلاصها.