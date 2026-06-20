بدء التسجيل في برنامج قادة الفضاء الإلكتروني

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني، أمس، عن فتح باب التسجيل في برنامج قادة الفضاء الإلكتروني 2026، وهو مخيم صيفي رائد يمتد لخمسة أيام في مجال الأمن السيبراني، ويقام في الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2026، ويستضاف في مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، الذراع المخصصة للابتكار السيبراني التابعة للمركز.

وقال يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «تتطور التهديدات السيبرانية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ويجب أن يكون شبابنا مستعدين لمواجهتها، ويمثل برنامج قادة الفضاء الإلكتروني التزامنا الاستراتيجي ببناء بيئة رقمية مرنة، من خلال تمكين الشباب بالمهارات الواقعية والتفكير النقدي والثقة لحماية أنفسهم والريادة في مشهد سيبراني متزايد التعقيد.

وفي مركز دبي للأمن الإلكتروني نرعى الجيل القادم من القادة والمبتكرين السيبرانيين الذين سيسهمون في تأمين مستقبل دبي الرقمي».