«دبي الإنسانية» تبرم اتفاقية لترسيخ القيادة العالمية في التفاوض الإنساني

أبرمت «دبي الإنسانية» اتفاقية استراتيجية مع مركز الكفاءة في التفاوض الإنساني، ومقره جنيف، بهدف تعزيز قدرات القيادة والتفاوض والدبلوماسية في القطاع الإنساني على مستوى العالم. جرت مراسم التوقيع قبيل انعقاد دورة متخصصة لكبار القيادات في مركز المعرفة والتطوير التابع لدبي الإنسانية بعنوان «قيادة عمليات التفاوض الإنساني والدبلوماسية»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

وبموجب الشراكة، سيعمل الطرفان على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل ومحاكاة عالية الأثر بشكل مشترك، بهدف تزويد العاملين في المجال الإنساني وصنّاع القرار والقادة الناشئين بمهارات عملية في التفاوض والقيادة. كما ستسهم المبادرة في تعزيز التعاون بين المنظمات الإنسانية والحكومات والمؤسسات الأكاديمية.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية وإطلاق الدورة المتخصصة، قال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: «يشكّل حضورنا رسالة قوية مفادها أن الدبلوماسية لا تزال ركيزة أساسية للعمل الإنساني، ففي ظل مشهد إنساني يزداد تعقيداً، حيث يُوجَّه ما يقارب نصف المساعدات الإنسانية العالمية إلى البيئات المتأثرة بالنزاعات، يبقى الوصول إلى المتضررين أحد أكبر التحديات التي نواجهها.

قبل عامين، بدأنا حواراً حول الدور الحيوي للتفاوض الإنساني والدبلوماسية، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية وإطلاق الدورة المتخصصة امتداداً لتلك المسيرة. ومن خلال المضي قدماً في مبادراتنا، شبكة الأمان العالمية، نؤكد مجدداً أن دبي الإنسانية ليست مجرد مركز لوجستي، بل منصة عالمية للتعلم والتعاون والتميّز، تلتزم بربط الشركاء ودعم العمل الإنساني والارتقاء بمعاييره على مستوى العالم».

من جانبه، قال ريحان زاهد، نائب مدير مركز الكفاءة في التفاوض الإنساني: «يسرّنا إضفاء الطابع الرسمي على شراكتنا مع دبي الإنسانية وإطلاقها من خلال دورة متخصصة لكبار القادة الإنسانيين، تنظم بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.