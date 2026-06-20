أحمد الصايغ: منظومة «دفاع مدني دبي» نموذج ملهم

أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن منظومة الدفاع المدني في دبي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز أمن المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن التطوير المستمر للأنظمة والتقنيات يعكس التزام دبي الراسخ بالحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة وفق أرقى المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه الرسمية، أول من أمس، إلى مقر القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، حيث كان في استقباله الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات والقطاعات.

وعبّر معالي الوزير عن بالغ اعتزازه واعتداده بالتطوّر المشهود الذي تشهده المنظومة، قائلاً: «إن ما اطلعت عليه من أنظمة متطورة، وتوظيف استثنائي للذكاء الاصطناعي يمثلان نموذجاً ملهماً لرحلة التطوير المستمر لحماية الأرواح والممتلكات.

هذه الإنجازات تؤكد بشكل قاطع أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، تمضي بخطى ثابتة ومدروسة لتكون إحدى أكثر دول العالم أمناً وسلاماً في المستقبل».

واطلع معالي الصايغ خلال الزيارة ميدانياً على منظومة المكافحة والسيطرة الحديثة، وأسطول الآليات المتطورة والمعدات التخصصية والتقنية المستخدمة في عمليات التدخل السريع، والتي تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة ومعدلات الاستجابة للحوادث ومنها الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي باتت تشكل إضافة نوعية واستثنائية في عمليات الإطفاء والإنقاذ.

كما تابع معاليه إنجازات القيادة العامة للدفاع المدني بدبي في مجال الريادة الرقمية واستشراف المستقبل.

من جانبه، ثمّن الفريق خبير راشد ثاني المطروشي زيارة معالي الوزير، مؤكداً: «إن جميع الفرق والمنظومات الأمنية في الدولة تسير بخطى واثقة ورؤية موحدة مستلهمة من فكر القيادة الرشيدة، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحة للأمن والأمان».

إلى ذلك، شهد معالي أحمد بن علي الصايغ، ورشة «مبادرات مشاريع الذكاء الاصطناعي المساعد للدفاع المدني»، التي عقدت أول من أمس، في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، في إطار جهود الهيئة لتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الإسعاف والدفاع المدني وتعزيز جاهزيتها المستقبلية.

واطلع معالي أحمد بن علي الصايغ، بحضور اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني والعميد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الدفاع المدني عجمان، ومديري هيئات الدفاع المدني والإدارات الإقليمية على مستوى الدولة، على مخرجات الورشة والمبادرات والمشاريع المستقبلية التي تستهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير منظومة الإسعاف والدفاع المدني، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة خدمات حكومية ذكية ومستدامة.

وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ أن الدفاع المدني يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن رؤيته الرامية إلى تعزيز الريادة العالمية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في استشراف المستقبل، وتبني الحلول المبتكرة التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات ورفع جودة الحياة.

بدوره، أكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، خلال الورشة، أن الذكاء الاصطناعي المساعد لم يعد مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح شريكاً فاعلاً في تطوير بيئات العمل الحديثة، لما يوفره من إمكانات متقدمة في تحليل المعلومات وإدارة المعرفة.