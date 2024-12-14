جهاز الإمارات للمحاسبة يعزز التعاون مع اليونان في مجالات الرقابة

ترأس معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، زيارة عمل رسمية إلى جمهورية اليونان، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرقابة ومكافحة الفساد بين البلدين.

وعقد رئيس الجهاز في إطار الزيارة، أمس، عدداً من الاجتماعات الوزارية الثنائية، حيث التقى سوتيريا نطوني، رئيس محكمة التدقيق الهيلينية اليونانية، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التدقيق والرقابة.

كما التقى أليكسندرا روغكاكو، الرئيس المؤقت لهيئة الشفافية الوطنية في اليونان، وناقشا تعزيز التعاون المشترك في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان الصديقة.

ويحرص جهاز الإمارات للمحاسبة على تعزيز علاقاته مع الأجهزة المماثلة حول العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات وترسيخ أفضل الممارسات في مجالي الرقابة والمحاسبة.

ووفق الجهاز، تأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، التي تركز على تعزيز التنسيق والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.