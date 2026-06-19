3000 حالة معقدة تتلقى الرعاية الصحية بمراكز التميز في أبوظبي

حققت مراكز التميز المعتمدة من دائرة الصحة – أبوظبي إنجازات نوعية منذ إطلاقها في عام 2023، حيث قدمت رعاية متخصصة لأكثر من 3000 حالة صحية معقدة، مساهمةً في تعزيز تجربة المرضى من الإمارة وخارجها والارتقاء بجودة خدمات الرعاية المتوفرة، وهو ما تُوّج مؤخراً بحصول مراكز التميز على جائزة مبادرة الأثر الاستراتيجي ضمن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.

واستطاعت مراكز التميز ضمن مجالات تخصصية متقدمة تشمل جراحة القلب والأوعية الدموية للبالغين والأطفال وعلاج السكتة الدماغية ورعاية الحروق وزراعة الخلايا الجذعية المكوّنة للدم، وزراعة الأعضاء المتعددة للبالغين، أن تُحقق إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي مستندةً إلى البنية التحتية المتقدمة في الإمارة وتكامل الخبرات متعددة التخصصات وتوظيف أحدث الابتكارات الطبية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم الأبحاث والحصول على الاعتمادات العالمية.

كما مكّنت مراكز التميز 1,664 أسرة من استكمال رحلة العلاج في أبوظبي بالقرب من أهلهم وشبكة الدعم التي يحتاجونها، انطلاقاً من إدراك أن رحلة العلاج لا يمر بها المريض وحده، بل تخوضها الأسرة معه بكل ما تتطلبه من دعم ومساندة. وأسهمت هذه المراكز في خفض الحاجة إلى تلقي العلاج خارج الدولة بنسبة 60%، ما يعكس قدرة أبوظبي على توفير رعاية للحالات الصحية الأكثر تعقيداً تضاهي ما تقدمه أفضل المراكز الطبية العالمية.

وتلعب البنية التحتية التي توفرها مراكز التميز، بما في ذلك التقنيات المتقدمة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، دوراً محورياً في تسريع التشخيص وتحسين فرص التعافي وتقليل المضاعفات، حيث تمكنت المراكز من تنفيذ إجراءات طبية متقدمة من بينها زراعة الرئة وزراعة مزدوجة للكليتين باستخدام الروبوت، وعلاج تمدد الأوعية الدموية عبر تقنيات طفيفة التوغل، إلى جانب إجراء عمليات معقدة لإصلاح عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال باستخدام تقنيات المنظار دون الحاجة إلى جراحة القلب المفتوح.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي إن مراكز التميز تمثل جزءاً محورياً ضمن منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، حيث تجسد التزام الدائرة بضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية لجميع أفراد المجتمع في الإمارة وخارجها. وتواصل مراكز التميز الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية عبر تحقيق نتائج استثنائية للمرضى معتمدة على الابتكار والبحوث المتطورة والخبرات متعددة التخصصات، في حين تُحقق إضافة نوعية عبر مواصلة تطوير الرعاية المتخصصة بما يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة ويعزز إسهاماتها محلياً وعالمياً.