طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً واحتمال سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس يوم غد، غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر مع احتمال سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً ليلاً، جنوبية غربية - شمالية غربية /10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب تدريجياً ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:39، والمد الثاني عند الساعة **:** ،والجزر الأول عند الساعة 18:47، والجزر الثاني عند الساعة 44:05.

ويكون الموج في بحر عمان، خفيفا إلى متوسط ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 50:21 والمد الثاني عند الساعة **:**، والجزر الأول عند الساعة 14:41 والجزر الثاني عند الساعة 03:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 17 80 30

دبي 28 19 65 30

الشارقة 28 15 75 25

عجمان 29 19 65 30

أم القيوين 29 15 70 25

رأس الخيمة 28 18 75 35

الفجيرة 27 19 70 45

العـين 27 17 60 25

ليوا 28 15 90 30

الرويس 26 17 85 40

السلع 27 16 80 30

دلـمـا 25 22 85 55

طنب الكبرى / الصغرى 26 23 80 50

أبو موسى 26 23 80 50