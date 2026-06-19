ضاحي خلفان يتلقى رسالة دكتوراه آمنة الشامسي



تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة دكتوراه من الدكتورة آمنة راشد الشامسي، رئيس مختبر النقل، في هيئة النقل في حكومة عجمان، تسلط الضوء على دور القيادة الاستراتيجية في تعزيز الابتكار داخل المؤسسات الحكومية، وبناء ثقافة مؤسسية قادرة على استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات المتسارعة.

كما تقدم رؤى وتطبيقات عملية تدعم متخذي القرار والقادة في تطوير بيئات عمل أكثر ابتكاراً ومرونة وجاهزية للمستقبل.

وتوجه معاليه بالشكر إلى الدكتورة آمنة الشامسي خلال استقبالها بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع أطروحتها وأهميتها.