سعود بن صقر يستقبل قنصل البحرين

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، طلال يوسف فخرو، القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب طلال يوسف فخرو عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وبما تشهده إمارة رأس الخيمة من تطور في مختلف المجالات.