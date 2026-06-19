مجلس الطاقة بالشارقة يبحث مستجدات المشروعات الاستراتيجية للقطاع

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الطاقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، اجتماع مجلس الطاقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

واستعرض المجلس مستجدات المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة والتي تشمل مشروعات محطات الطاقة الشمسية، ومبادرات تخزين الطاقة، والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة، وضمان استدامة الإمدادات، بما يواكب متطلبات النمو الاقتصادي والتنموي في إمارة الشارقة.

وناقش المجلس خطط التوسع في مشاريع البنية التحتية لقطاع الغاز، وزيادة القدرة التخزينية للغاز، بما يعزز مرونة منظومة الطاقة ويرفع جاهزيتها لتلبية الطلب المستقبلي بكفاءة واستدامة، إلى جانب متابعة سير العمل في مشروعات استكشاف وإنتاج الغاز واستعراض مستجدات تطوير الحقول القائمة في الإمارة.

كما استعرض المجلس الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة الإمدادات، بما يدعم التنمية الاقتصادية، ويعود بالنفع على مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، ويسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.