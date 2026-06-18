منصور بن محمد: علمنا محمد بن راشد أن المستحيل مجرد وجهة نظر والمقياس الحقيقي للنجاح هو الفعل

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الاولمبية الإماراتية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، علمنا أن المستحيل مجرد وجهة نظر، وأن المقياس الحقيقي للنجاح هو الفعل والنتيجة على أرض الواقع.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "علّمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المستحيل مجرد وجهة نظر، وأن المقياس الحقيقي للنجاح هو الفعل والنتيجة على أرض الواقع ... وخلال مسيرتها التنموية، نجحت دبي في تحويل الأحلام إلى إنجازات أعادت رسم حدود الممكن، فحرثت البحر وطوّعته، وشيّدت نموذجاً عالمياً لمدينة تصنع المستقبل وتسبق عصرها. واليوم، لم تعد إنجازات دبي تُرى من الأرض فحسب، بل أصبحت شاهداً يراه العالم حتى من الفضاء". "دبي الأفعال - Dubai-it".