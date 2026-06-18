مقصود كروز يبحث تعزيز الشراكة مع حلف الناتو في مكافحة التطرف والإرهاب

عقد سعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، أثناء زيارة عمل إلى بروكسل في إطار الشراكة بين دولة الإمارات وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، عدة لقاءات رفيعة المستوى أكد خلالها على التزام دولة الإمارات بالشراكات الدولية البنّاءة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

والتقى سعادة كروز مع كلّ من سعادة الدكتور كريستين بوك، مساعد الأمين العام لحلف الناتو لشؤون العمليات المنسق الخاص لمكافحة الإرهاب، وسعادة خافيير كولومينا، الممثل الخاص للجوار الجنوبي نائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية، حيث تم بحث أوجه التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب.

وتناولت المحادثات أهمية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود الدولية وبناء الشراكات الفاعلة في مواجهة أشكال التطرف والإرهاب كافة، والتصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ولاستخدام هذه الجماعات للتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي في نشر الخطاب والفكر المتطرف.

وفي هذا الإطار بيّن سعادته أن دولة الإمارات تتبنّى رؤية قائمة على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والاعتدال في مواجهة التطرف وخطاب الكراهية، ومكافحة وتجريم كافة أشكال التمييز، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، باعتبارها ركائز أساسية في التصدي لمواجهة الإرهاب.