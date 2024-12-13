محمد بن راشد: إذا لم تدفع ثمن التغيير سيبقى شعبك في مكانه

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن التغيير ليس مجرد خطوة عابرة بل عملية متواصلة تتطلب الجهد والمثابرة والتضحية ومواصلة الليل بالنهار.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس ضمن وسم #علمتني_الحياة: "التغيير مكلف .. التغيير متعب .. التغيير يتطلب الخروج من منطقة الراحة .. يتطلب أن ننهض كل يوم السادسة صباحاً … التغيير يتطلب متابعة .. وصبرا .. وتضحية ومواصلة الليل بالنهار".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "التغيير يتطلب أن تدفع الثمن .. واذا لم تفعل ستدفع ثمن بقاء شعبك في مكانه .. ستدفع ثمن التخلف أضعافاً مضاعفة".