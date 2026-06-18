مكتوم بن محمد: علّمنا محمد بن راشد أن قيمة الطموح تقاس بما يتحقق على أرض الواقع

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، علمنا أن قيمة الطموح تقاس بما يتحقق منه على أرض الواقع. ومن هذه الرؤية تشكّلت فلسفة دبي في العمل؛ نهجٌ يصنع الإنجاز، ويحوّل الأفكار الكبرى إلى نتائج استثنائية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "علّمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن قيمة الطموح تقاس بما يتحقق منه على أرض الواقع. ومن هذه الرؤية تشكّلت فلسفة دبي في العمل؛ نهجٌ يصنع الإنجاز، ويحوّل الأفكار الكبرى إلى نتائج استثنائية. هذه هي دبي".