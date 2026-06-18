حمدان بن محمد: دبي تجربة استثنائية بنى من خلالها محمد بن راشد نموذجاً عالمياً في الإنجاز الاستثنائي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي أصبحت كلمة مرادفة للإنجاز، وفعلًا يُضرب به المثل، وأنها تجربة استثنائية بنى من خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً عالمياً في التحوّل السريع، والإنجاز الاستثنائي، والتنفيذ الفوري للأفكار بتميّز ودقة وسرعة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "دبي أصبحت كلمة مرادفة للإنجاز، وفعلًا يُضرب به المثل. دبي تجربة استثنائية بنى من خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذجاً عالمياً في التحوّل السريع، والإنجاز الاستثنائي، والتنفيذ الفوري للأفكار بتميّز ودقة وسرعة".