حفل استقبال الحوار الإعلامي الإماراتي الصيني ضمن "بكين الدولي للكتاب"

نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، أمس، حفل استقبال الحوار الإعلامي الإماراتي–الصيني في جناح دولة الإمارات "البيت الإماراتي"، ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2026، وذلك بمشاركة وفد رسمي من الجهات التنظيمية الإعلامية في الدولة وممثلين عن المؤسسات الإعلامية الإماراتية والصينية.

ويأتي تنظيم هذا الحوار بالتزامن مع افتتاح معرض بكين الدولي للكتاب 2026، ثاني أكبر معرض للكتب في العالم، وأحد أبرز المنصات الثقافية والمعرفية العالمية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون الإعلامي والثقافي مع بكين وترسيخ أسس شراكة طويلة الأمد بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التفاهم المتبادل بشأن الأطر التنظيمية والسياسات الإعلامية في دولة الإمارات، وتوسيع قنوات التواصل المهني بين المؤسسات الإعلامية الإماراتية والصينية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التغطية الإعلامية المشتركة، وتبادل الخبرات والكفاءات الإعلامية، وتطوير وإنتاج محتوى إعلامي يعكس عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

كما شكّل الحوار فرصة لإطلاع ممثلي وسائل الإعلام الصينية على برنامج مشاركة دولة الإمارات بصفتها ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2026، والتعريف بالمبادرات الثقافية والمعرفية التي تقدمها الدولة خلال المعرض، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين الشعبين الإماراتي والصيني.

وأكدت إيمان بن حميد، رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بكين، في كلمتها خلال الحفل، أن العلاقات الإماراتية الصينية تشهد مرحلة متقدمة من التعاون والشراكة الإستراتيجية الشاملة، مشيرة إلى أن الإعلام يمثل أحد أهم الركائز الداعمة لهذه العلاقات.

وأوضحت أن دور الإعلام تجاوز كونه وسيلة لنقل الأخبار ليصبح شريكاً في بناء جسور التفاهم بين الشعوب وتعزيز الحوار بين الثقافات، وأن الحوار الإعلامي الإماراتي–الصيني يمثل منصة لتعميق المعرفة المتبادلة وتوسيع آفاق التعاون المهني وتعزيز الثقة بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تمتلكان رؤية مشتركة قائمة على الانفتاح والتعاون، وأن تعزيز الشراكات الإعلامية بين الجانبين يسهم في نقل قصص النجاح والتجارب التنموية بصورة أكثر عمقاً وموضوعية، ودعم مسيرة العلاقات الثنائية المتنامية في المجالات المختلفة.

وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من ممثلي المؤسسات الإعلامية والتنظيمية في البلدين، من بينها صحيفة الشعب اليومية، وقناة CGTN، وصحيفة جلوبال تايمز، وتلفزيون فينيكس، وقناة الصينية العربية، إلى جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين وصناع المحتوى الإماراتيين المشاركين في المعرض.

وناقش المشاركون فرص التعاون المستقبلية وآليات بناء قنوات اتصال مؤسسية مستدامة تمهد لمشروعات مشتركة في مجالات التغطية الإعلامية، وتبادل الزيارات المهنية، وبرامج التدريب والتطوير الإعلامي، والإنتاج المشترك للمحتوى.

ونظمت السفارة، عقب جلسة الحوار، جولة تعريفية للمشاركين داخل جناح دولة الإمارات في المعرض، استعرضت خلالها أبرز مكونات المشاركة الإماراتية والبرامج الثقافية والفكرية المصاحبة، تلتها جلسة تواصل مهني جمعت ممثلي وسائل الإعلام الإماراتية والصينية.