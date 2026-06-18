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مكتوم بن محمد يطلق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027 – 2029

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البيان

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027 – 2029، ترتكز الخطة على رؤية متكاملة تتبنى سياسات وحلول مالية مرنة ومبتكرة، وتعزز الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر خدمات استباقية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات المؤثرة، وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أطلقنا الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027 – 2029، بمنظور مستقبلي يرفع كفاءة العمل المالي الحكومي ويرسّخ ريادة الإمارات العالمية".

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "ترتكز الخطة على رؤية متكاملة تتبنى سياسات وحلول مالية مرنة ومبتكرة، وتعزز الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر خدمات استباقية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات المؤثرة، وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي".

وأضاف سموه: "جهود التنمية التي بدأها زايد الخير مستمرة في الإمارات في ظل رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، والإنسان هي محورها الأساسي الذي تبدأ منه وتنتهي إليه".