«نداء» تبحث مستقبل الاتصالات الحرجة في مؤتمر دولي بلندن

منصور بوعصيبة: تعزيز جاهزية الاتصالات الحرجة في ظل التطورات التقنية المتسارعة

ترأس منصور جمعة بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)، المزود الحصري والمعتمد لشبكات الاتصالات الآمنة لدى حكومة دبي، وفداً رسمياً إلى المعرض والمؤتمر العالمي للاتصالات الحرجة 2026، الذي افتتح أعماله أول من أمس ويختتمها اليوم في مركز إكسل لندن بالمملكة المتحدة، للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات الداعمة لعمليات الأمن والسلامة العامة واستشراف مستقبل قطاع الاتصالات الحرجة.

وتأتي المشاركة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز جاهزية منظومة الاتصالات الحرجة في دبي ومواكبة أحدث التقنيات والممارسات العالمية.

ويُعد المؤتمر من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في هذا المجال، ويجمع مشغلي شبكات الطوارئ والسلامة العامة وصناع القرار وخبراء التكنولوجيا ومزودي الحلول التقنية من مختلف أنحاء العالم. وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار «توحيد قطاع الاتصالات الحرجة والعمل معاً لتعزيز منظومته»، مع مناقشة موضوعات تشمل الاتصالات عبر شبكات الجيلين الرابع والخامس، والذكاء الاصطناعي في مراكز القيادة والسيطرة، والأمن السيبراني للشبكات الحيوية، والاتصالات متعددة الوسائط، والحلول الذكية للاستجابة للطوارئ وإدارة الأزمات.

وقال منصور بوعصيبة: «تأتي مشاركتنا ضمن جهود المؤسسة لاستشراف مستقبل قطاع الاتصالات الحرجة وتعزيز جاهزية منظومتنا التشغيلية، في ظل التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية. ويمثل المؤتمر منصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الحلول التي تسهم في رفع كفاءة عمليات الأمن والسلامة في دبي».

وأضاف: «يشهد قطاع الاتصالات الحرجة تحولاً متسارعاً نحو تبني تقنيات النطاق العريض والاتصالات متعددة الوسائط والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات الحيوية. ومن هذا المنطلق، نحرص في نداء على الاستفادة من التجارب الدولية واستكشاف حلول تسهم في تطوير كفاءة الاستجابة للحوادث والطوارئ».

وخلال أيام المؤتمر، يعقد وفد المؤسسة سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، لبحث فرص التعاون والاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات الداعمة لتطوير منظومة الاتصالات الحرجة في دبي.