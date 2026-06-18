مستشفى القاسمي «صديق للطفل والعائلة»

حصل مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على شهادة اعتماد «مؤسسة صديقة للطفل والعائلة» من مكتب الشارقة صديقة للطفل التابع لهيئة الشارقة الصحية.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن حصول مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال على اعتماد «مؤسسة صديقة للطفل والعائلة» يعكس نضج منظومة العمل المؤسسي في المستشفى، وقدرته على ترجمة مفاهيم الرعاية الداعمة للطفل والأسرة إلى سياسات وممارسات مستدامة تتجاوز نطاق الخدمة الصحية المباشرة، لتشمل بيئة العمل وثقافة المؤسسة وتجربة الموظفين والمتعاملين.

وقالت الدكتورة صفية الخاجة، مدير مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال: إن الحصول على هذا الاعتماد يجسد التزام المستشفى بتطوير بيئة عمل داعمة للطفل والعائلة من خلال تبني ممارسات وسياسات مؤسسية تعزز جودة الحياة والتوازن بين الحياة المهنية والأسرية، مشيرة إلى أن المستشفى يواصل العمل على ترسيخ ثقافة مؤسسية ترتكز على دعم الموظفين وعائلاتهم، وتوفير بيئة أكثر شمولية ومرونة بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية وتجربة المتعاملين.

ويُمنح اعتماد «مؤسسة صديقة للطفل والعائلة» للمؤسسات التي تعمل على تعزيز السياسات والممارسات الصديقة للطفل والعائلة، بهدف توسيع نطاق هذه الممارسات وتطويرها. واستند تقييم المستشفى إلى مجموعة من المعايير شملت الاستدامة والشمولية والابتكار والثقافة المؤسسية، حيث أثبت المستشفى التزامه بتطبيق سياسات داخلية داعمة للأسرة والموظفين، بالإضافة إلى حرصه على تعريف الموظفين بها عبر النشرات الإلكترونية وتبني القوانين المحلية ذات الصلة.

وحصل مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال أيضاً على اعتماد «مستشفى صديق للطفل» من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بفضل جهوده في تعزيز مفهوم الرضاعة الطبيعية وتطبيق الممارسات الداعمة للأم والطفل.