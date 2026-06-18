شرطة أبوظبي تبحث في باريس التعاون المستقبلي

زار وفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي معرض «يوروساتوري 2026»، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، والمقام في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار حرصها على مواكبة أحدث التقنيات والتطورات العالمية في المجالات الأمنية والدفاعية، وتعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة.

واطلع الوفد خلال جولته على أحدث المنتجات والحلول الأمنية والدفاعية والتقنيات المتقدمة، التي تستعرضها الشركات العالمية المشاركة، والتي شملت أنظمة الأمن الذكية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمركبات المتخصصة، والحلول المبتكرة الداعمة لعمليات حفظ الأمن، وتعزيز السلامة العامة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاعين الأمني والدفاعي.

كما عقد الوفد عدداً من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وممثلي الجهات المحلية والدولية المشاركة في المعرض، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجالات الأمنية والتقنية.

وعلى هامش الزيارة التقى رئيس الوفد العقيد الدكتور عبدالله ناصر المزروعي، المفوض العام لمعرض يوروساتوري، والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، حيث جرى استعراض فرص التعاون المستقبليةن وتطوير الشراكات في المجالات الأمنية والدفاعية، بما يدعم تبادل الخبرات، وبناء منظومة عمل متقدمة تستشرف متطلبات المستقبل.

وأكد رئيس الوفد أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الأمنية والدفاعية الدولية، مشيراً إلى أن المعارض المتخصصة تمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات والحلول الأمنية، بما يسهم في دعم الجاهزية واستشراف مستقبل العمل الأمني، وفق أفضل الممارسات العالمية.