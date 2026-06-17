الجناح الوطني للإمارات يعقد 92 اجتماعاً ويستقبل 3125 زائراً في ثالث أيام "يوروساتوري" 2026

يواصل جناح الإمارات في معرض "يوروساتوري 2026" دوره كمنصة رائدة لتعزيز الشراكات الدولية للجهات الوطنية الإماراتية، حيث استقبل 3,125 زائراً خلال اليوم الثالث من المعرض، وشهد عقد 92 اجتماعاً بين الجهات الإماراتية المشاركة وشركات الدفاع والوفود الدولية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كشريك موثوق في منظومة الدفاع العالمية.

ويُقام الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، ليشكل منصة موحدة تستعرض القدرات الدفاعية الوطنية، من خلال جمع أبرز الجهات والشركات الإماراتية العاملة في قطاع الدفاع تحت سقف واحد للتواصل مع شركاء الصناعة العالميين واستكشاف فرص جديدة للتعاون.

وخلال اليوم الثالث، عقدت مجموعة "إيدج" 19 اجتماعاً، فيما أجرت شركة "ريسورس للصناعات" 14 اجتماعا، كما نظمت شركة الإمارات للكابلات والربط البيني 12 اجتماعاً ولقاءً مع ممثلي الوفود المشاركين.

ويعكس التعاون بين الشركات الوطنية المشاركة في يوروساتوري والجهات الدفاعية الدولية التزام دولة الإمارات ببناء شراكات إستراتيجية عالمية طويلة الأمد.

وفي السياق ذاته، عقدت مجموعة "أدنيك"، التي تشارك في المعرض للترويج للفعاليات الوطنية المتخصصة في قطاع الدفاع والأمن،47 اجتماعاً في الجناح الإماراتي وجناحها الخاص، تناولت النسخ المقبلة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيديكس 2027"، ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري "نافدكس"، ومعرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس" 2029، ومعرض المحاكاة والتدريب “سيمتكس"، إضافة إلى المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2029".

وشهد الجناح الإماراتي توقيع عدد من مذكرات التفاهم، حيث وقّعت مجموعة "إيدج" ومجموعة "إي إم أند إي" EM&E الإسبانية، الرائدة في مجال ابتكار وتقنيات الدفاع والأمن، اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك في دولة الإمارات.

كما وقّعت مجموعة "إيدج" مذكرة تفاهم مع شركة "ثيرموتينيكس - Thermoteknix" البريطانية، المتخصصة في تطوير تقنيات التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء، وأنظمة الرؤية الليلية، وأنظمة الرؤية المعززة بالواقع المعزز لخدمة قطاعي الدفاع والأمن.

ووقّعت المجموعة أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة "أورسا ماجيور - Ursa Major" الأمريكية المتخصصة في الصناعات الجوية والدفاعية، والتي تقوم بتصنيع محركات الصواريخ وأنظمة الدفع الخاصة بالتقنيات فرط الصوتية.

واستقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات عدداً من قادة القطاع والوفود العسكرية، إضافة إلى زيارة اللواء المتقاعد شارل بودوان، الرئيس التنفيذي لشركة "كوجيس إيفنتس" COGES Events المنظمة لمعرض يوروساتوري 2026 حيث تعكس زياراتهم واطلاعهم على المنتجات والحلول الوطنية التي تعرضها الصناعات الدفاعية الإماراتية مستوى الجودة والتنافسية المتنامية التي يتمتع بها قطاع الدفاع الوطني على الساحة العالمية.