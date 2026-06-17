موظفو شرطة رأس الخيمة ينضمون إلى «إسعاد»

وقع مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مذكرة تفاهم، بما يتيح للموظفين الانضمام إلى برنامج إسعاد والاستفادة من المزايا والعروض المتاحة، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز جودة الحياة والسعادة الوظيفية، وترسيخ مفاهيم الرفاه الاجتماعي بين منتسبي الجهات الحكومية والاتحادية على مستوى الدولة.

وقع المذكرة من جانب شرطة رأس الخيمة، العقيد محمد علي سيف لمشورب الحبسي، مدير إدارة الموارد البشرية، ومن شرطة دبي العقيد صلاح المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد، وذلك بحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

وأكد العقيد محمد الحبسي، حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تعزيز جودة الحياة والسعادة الوظيفية للمنتسبين، من خلال توسيع نطاق إشراك المنتسبين ضمن البرامج التي توفر خدمات ومزايا نوعية وباقات خصومات تسهم في تحقيق رفاهية الموظفين وضمان إسعادهم، موجهاً الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي التي تحرص على تبني المبادرات التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات، مع حرصها المستمر على تعزيز التعاون والشراكة والتكامل مع المؤسسات الشرطية والأمنية الأخرى في الدولة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير بيئات عمل جاذبة ومحفزة وداعمة للإنتاجية والتميز.

من جانبه، أكد العقيد صلاح المرزوقي أن توقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى توسيع نطاق الاستفادة من برنامج «إسعاد»، وتعزيز أثره الإيجابي في دعم جودة الحياة والسعادة الوظيفية للمنتسبين في مختلف الجهات الحكومية على مستوى الدولة.