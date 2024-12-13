عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً تطورات المنطقة مع وزيري خارجية الأردن والمغرب

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الأوضاع في المنطقة والتطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

واستعرض سموه خلال الاتصال الهاتفي مع معالي أيمن الصفدي سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وتلبية تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

كما بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية في المملكة المغربية الشقيقة التطورات الإقليمية الراهنة ومنها الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

واستعرض سموه مع وزير الخارجية المغربي سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار الشعب السوري الشقيق.