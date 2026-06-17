قرقاش: رفض العدوان الإيراني على الخليج أساس أي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الحديث عن ترتيبات إقليمية جديدة لا ينبغي أن يتجاوز حقيقة أساسية وهي أن إيران لم تكتفِ بالصراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، بل مارست عدواناً مباشراً على دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "مع التقدير للأستاذ عمرو موسى، إلا أن الحديث عن ترتيبات إقليمية جديدة لا ينبغي أن يتجاوز حقيقة أساسية: إيران لم تكتفِ بالصراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، بل مارست عدواناً مباشراً على دولة الإمارات ودول الخليج العربي. وأي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة يجب أن تنطلق من احترام السيادة ورفض العدوان على دول عربية في الخليج لا القفز فوقه أو تجاهله".