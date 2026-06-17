بعثات محمد بن راشد الحكومية تطلق أول دفعة من "ماجستير العلوم في الاقتصاد"

أعلن برنامج بعثات محمد بن راشد الحكومية، عن انطلاق أول دفعة من طلبة برنامج "ماجستير العلوم في الاقتصاد"، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، بهدف تأهيل الكفاءات الحكومية الوطنية بمهارات متقدمة في التحليل الاقتصادي وصياغة السياسات العامة، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات والمعرفة العلمية.

وتضم الدفعة مجموعة كاملة للمرة الأولى من الطلاب الإماراتيين، من المتخصصين في المراحل المبكرة والمتوسطة من مسيرتهم المهنية، يشغل عدد منهم مناصب في جهات حكومية إستراتيجية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتطوير قيادات وطنية تمتلك أدوات تحليلية متقدمة تدعم تصميم السياسات الاقتصادية واستشراف التحولات العالمية.

وقال ماجد الشامسي، مدير مكتب بعثات محمد بن راشد الحكومية، إن إطلاق أول دفعة من برنامج "ماجستير العلوم في الاقتصاد" يأتي في إطار رؤية دولة الإمارات الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها من امتلاك أدوات معرفية وتحليلية متقدمة تدعم صناعة القرار الحكومي وتواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن المكتب يحرص من خلال بعثات محمد بن راشد الحكومية على بناء مسارات أكاديمية نوعية ترتبط بشكل مباشر بأولويات العمل الحكومي واحتياجاته المستقبلية، بما يضمن إعداد كوادر وطنية قادرة على توظيف المعرفة المتخصصة في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرا إلى أن البرنامج يمثل نموذجاً للشراكات الإستراتيجية التي تجمع بين المؤسسات الحكومية والجامعات العالمية الرائدة لخدمة مستهدفات التنمية الوطنية.

من جانبه قال أرلي بيترز، عميد جامعة نيويورك أبوظبي، أن استقبال هذه الدفعة يعكس التزام جامعة نيويورك أبوظبي المستمر بدعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات من خلال التعليم والبحث العلمي وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تسهم، من خلال العمل الوثيق مع المبادرات الوطنية، مثل بعثات محمد بن راشد الحكومية، في إعداد جيل جديد من القادة القادرين على الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة للدولة وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

وقال أندريه بارانسكي، بروفيسور الاقتصاد المشارك في جامعة نيويورك أبوظبي، ومدير برنامج الماجستير، إن الجامعة اختارت هذه الدفعة لما تتمتع به من إمكانات أكاديمية راسخة، وخبرة في صياغة الحوارات الاقتصادية والتعامل مع التحديات التي سيواجهونها في مساراتهم المهنية وتجاربهم العملية في دولة الإمارات.

وأضاف أن البرنامج يقدم تجربة أكاديمية غنية وتفاعلية، تستند إلى المنهج العلمي والنظرية الاقتصادية المنهجية، مع تزويد الطلبة بالأدوات التحليلية اللازمة لتطبيق هذه المعارف على أرض الواقع بالاستناد إلى البيانات الموثوقة، موضحا أن الجامعة تحرص، إلى جانب المقررات الدراسية، على تحفيز الطلبة على التفكير النقدي، وطرح الأسئلة الهادفة، وتحمل مسؤولية تطويرهم على الصعيدين الفكري والمهني.

ويجمع برنامج "ماجستير العلوم في الاقتصاد" بين التدريب النظري والأساليب التحليلية والكمية المتقدمة، بما يمكّن الطلبة من تحليل البيانات المعقدة، وتقييم السياسات الاقتصادية، وتطوير حلول عملية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، بما يشمل ديناميكيات الأسواق والتوجهات السلوكية وأثر السياسات العامة.

ويمتد البرنامج على مدار عامين دراسيين بنظام الدوام الجزئي، ويتضمن مشروع تخرج بإشراف أكاديمي، ووحدات أكاديمية دولية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة العلمية التي تثري تجربة الطلبة وتعزز ارتباطهم بالتطبيقات العملية.

ويجري اختيار المشاركين في البرنامج بناءً على مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم المهنية وإمكاناتهم القيادية، بما يضمن تكوين نخبة من الكفاءات الوطنية القادرة على توظيف المعرفة الاقتصادية المتقدمة في دعم العمل الحكومي وصناعة السياسات.

وتتضمن "بعثات محمد بن راشد الحكومية" برامج أكاديمية متقدمة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية في الجهات الحكومية عبر مسارات تخصصية مرتبطة مباشرة بأولويات العمل الحكومي، لا سيما في مجالات الإستراتيجيات الاقتصادية، والسياسات الدولية، والذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.

وتنفذ البرامج بالتعاون مع أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة جورج تاون، وهو ما أسهم في تصميم محتوى أكاديمي وتطبيقي متقدم يتناسب مع طبيعة العمل الحكومي وتحدياته المستقبلية.

وتشمل البرامج منحاً دراسية لدرجتي الماجستير في الإستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الدولية، والذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، بهدف بناء قدرات تخصصية عميقة تمكّن المنتسبين من فهم التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، والإسهام في قيادة ملفات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، وصناعة السياسات المبنية على المعرفة والابتكار.

وتركز البرامج على تطوير مهارات تحليلية وتطبيقية متقدمة، بما يتيح للكوادر الحكومية الربط بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات العمل، وتحويلها إلى قرارات وسياسات أكثر كفاءة واستباقية، بما يعزز جاهزية الحكومة لمواكبة متطلبات المستقبل.