قرقاش: مشاركة محمد بن زايد في قمة السبع إشادة وتكريم للإمارات ودورها المؤثر

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، في قمة مجموعة السبع إشادة وتكريم للإمارات ولدورها المؤثر ونموذجها التنموي الملهم.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في قمة مجموعة السبع إشادة وتكريم للإمارات ولدورها المؤثر ونموذجها التنموي الملهم. النجاح يولّد التقدير، والتقدير يدفع إلى مزيد من الطموح والإنجاز".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "اخترنا الطريق الأصعب؛ طريق الطموح والابتكار والريادة، واليوم نجني ثمار هذا الغرس الطيب بثقة وتفاؤل".