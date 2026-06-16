استعراض تطورات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

عقدت لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي اجتماعها الأول لعام 2026 في مسرح المجاز بالشارقة، استعداداً للدورة الـ 13 للجائزة، وذلك لبحث تطوير فئاتها ومعايير التقييم وآليات التحكيم، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الاتصال والإعلام على المستويين الإقليمي والدولي.

واستقبل طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أعضاء لجنة التحكيم، مثمنَين جهودهم المبذولة خلال الدورات السابقة ودورها في ترسيخ مكانة الجائزة باعتبارها إحدى أبرز الجوائز المتخصصة في مجال الاتصال الحكومي.

وأشارا إلى أن الدورة الجديدة تشهد تطويراً نوعياً في منهجية التقييم، من خلال التركيز بشكل أكبر على الأثر والنتائج المستدامة للمبادرات والمشاريع المشاركة، إلى جانب جودة التخطيط والتنفيذ، بما يعزز قدرة الجائزة على تكريم التجارب الاتصالية الأكثر تأثيراً وإسهاماً في خدمة المجتمعات.

واطلع أعضاء لجنة التحكيم على نظام التصويت الذي طوّره المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لضمان مواكبة الجائزة للمتغيرات التقنية، بما يعزز دقة تطبيق المعايير بجودة عالية.

كما ناقشوا فئات الجائزة ومعايير التحكيم الخاصة بها، مستعرضين التوجهات الجديدة التي تعزز موضوعية التقييم، إضافة إلى بحث سبل الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الجائزة، سواء على مستوى المشاركات المقدمة أو آليات التقييم، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في مختلف القطاعات.

وتواصل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي ترسيخ مكانتها منصة عالمية للاحتفاء بالتميز في الاتصال، من خلال تكريم المبادرات والمشاريع والأفراد والمؤسسات الذين يسهمون في تطوير القطاع وتعزيز أثره الإيجابي في المجتمع.