محمد بن زايد ورئيسة الوزراء الإيطالية يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية اليوم..مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية بما يخدم مصالحهما المشتركة، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين..وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان في الجمهورية الفرنسية.

كما استعرض سموه ورئيسة الوزراء الإيطالية عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها

وتطرق اللقاء إلى قمة مجموعة السبع وأهميتها في تعزيز التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.