محمد بن زايد: الإمارات شريك فاعل في التعامل مع الأهداف والتحديات العالمية

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية العمل من أجل تحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مشدّداً على نهج دولة الإمارات بوصفها شريكاً فاعلاً في التعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة، في معرض مشاركته في أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، تلبيةً لدعوةٍ من الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون.

وقال سموّه في تدوينةٍ عبر حسابه الرسمي في "إكس": «شاركت اليوم في قمة مجموعة السبع في فرنسا، وأشكر فخامة الرئيس ماكرون على دعوته الكريمة. شكلت المشاركة فرصة مهمة للحوار وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل من أجل السلام المستدام في المنطقة».

وأضاف سموّه أنّ المشاركة «جسّدت نهج الإمارات باعتبارها شريكاً فاعلاً في التعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة، واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل مستقبل أكثر استقراراً وأمناً وازدهاراً لشعبها وشعوب العالم».