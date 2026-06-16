شرطة دبي تدعو إلى الحذر من عروض التأمين الوهمية عبر منصات التواصل

دعا مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى الحذر من عروض التأمين الوهمية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والهادفة إلى الاستيلاء على أموالهم عبر طرح عروض أقل من سعر السوق.

وأوضح مركز مكافحة الاحتيال حملة "كُن واعياً للاحتيال" التوعوية المستمرة، إلى أن هناك شركات ومكاتب تأمين وهمية تستغل البحث عن الأسعار المنخفضة والعروض المغرية لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

وأوضح المركز أن الشركات الوهمية تعتمد على نشر إعلانات تسويقية مضللة تتضمن عروضاً وأسعاراً تقل عن الأسعار المتداولة في السوق، وتدّعي توفير خدمات التأمين على المركبات أو التأمين الصحي بصورة سريعة وفورية، بهدف إغراء العملاء ودفعهم إلى تحويل المبالغ المالية دون التحقق من قانونية هذه الجهات أو حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في الدولة.

وشددت مركز مكافحة الاحتيال على أن شركات التأمين المعتمدة في دولة الإمارات تخضع لإشراف ورقابة الجهات الرسمية المختصة، وتلتزم بإجراءات واضحة لإصدار الوثائق وضمان حقوق العملاء، داعياً الجمهور إلى التأكد من ترخيص شركة التأمين أو الوسيط قبل إتمام أي عملية دفع، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض الجذابة والوهمية التي لا تتناسب مع أسعار السوق المطروحة.

ودعا مركز مكافحة الاحتيال أفراد الجمهور للإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة "eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة.