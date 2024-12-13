22 ألف مستفيدة من برامج «إسلامية دبي»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إحصائيات المنتسبات للدورات والبرامج التي تقدمها البرامج المعرفية الإسلامية في مراكزها المختلفة في دبي في المراكز الثلاثة، مركز المزهر الثقافي الإسلامي، مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز ند الشبا للنساء، حيث تجاوز أعداد المنتسبات 22 ألف منتسبة -عن بعد -من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها للدروس الثقافية الإسلامية ورياض القرآن الكريم والأنشطة المجتمعية.

وشهدت المراكز إقبالاً غير مسبوق هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، الأمر الذي يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الدائرة في تعزيز دور المرأة في المجتمع، ودعم مشاركتها الفعّالة في التنمية المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية دبي لتكون مركزاً عالمياً للتطوير الثقافي والإسلامي، حيث تسهم البرامج في تطوير مهارات النساء والفتيات من مختلف الأعمار، بدءاً من الأطفال وصولاً إلى كبار السن.

وشهد مركز المزهر الثقافي الإسلامي إقبالاً يتجاوز 10 آلاف منتسبة، بينما شهد مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي أكثر من 6 آلاف منتسبة، وسجلت أكثر من 6300 في مركز ند الشبا للنساء.