«قمة المليار متابع» تعلن أسماء لجنة تحكيم برنامج «صناع المحتوى»

أعلنت «قمة المليار متابع» عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم طلبات المشاركة في برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» التابع للقمة التي تضم نخبة من الخبراء وكبار المستثمرين ورؤساء كبرى شركات الاستثمار في المنطقة.

وتضم لجنة التحكيم التي تتولى مهمة تقييم طلبات المشاركة في البرنامج من أصحاب الشركات الناشئة والأفراد المتقدمين للحصول على تمويل لمشاريعهم الابتكارية 6 أعضاء من أبرز الخبراء وأهم المستثمرين وكبار مديري الصناديق الاستثمارية، منهم 4 أعضاء أساسيين و2 ضيوف شرف.

ويتقدم أعضاء لجنة التحكيم طارق فؤاد، مدير شؤون التسويق في «شروق»، حيث يعتبر أحد أهم خبراء الاستثمار في المنطقة، فهو مدير التسويق في شركة «شروق» ويقود صندوق الاستثمار العالمي الشهير Gametech الذي يستثمر في مشاريع الألعاب العالمية.

ومن أعضاء لجنة التحكيم الأساسيين أيضاً، عيسى أغابي، وهو مؤسس ومدير عام Access Bridge Ventures، وهو عبارة عن صندوق رأس مال استثماري يركز على المشاريع.

ومن الأعضاء الأساسيين، سارة عنان، المديرة في كل من شركة فينتشر سوق وشركة ساليكا للاستثمارات، وقبل انضمامها إلى فينتشر سوق التي تقود استثماراتها في مصر.

وضمن أعضاء لجنة التحكيم أيضاً آندي غايس، مدير شؤون العمليات في شركة LIT Videobooks، والذي يمتلك خبرة واسعة اكتسبها من خلال عمله في مناصب متعددة في مجال الاستشارات والمحتوى في كبرى الشركات العالمية.

وتضم لجنة التحكيم أيضاً ضيفي شرف سينضمان إلى الأعضاء الأساسيين لاختيار المشاريع الفائزة، وهما كل من فيصل جمعة خلفان بالهول نائب رئيس غرف دبي، ومحمود عدي، الشريك المؤسس في شركة «شروق»، وهو مستثمر ورجل أعمال يتمتع بخبرة كبيرة، حيث قاد العديد من جولات الاستثمار في عدة شركات ناشئة حققت نجاحات كبيرة محلياً وإقليمياً، مثل بيور هارفيست، تامارا، وتروكر.

وقالت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: «نحرص في قمة المليار متابع على استقطاب أفضل الخبرات لتقييم المشاريع الابتكارية التي يقدمها صناع المحتوى، وتتشكل لجنة التحكيم لبرنامج الاستثمار مع صناع المحتوى التابع لقمة المليار متابع، من أعضاء محترفين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الاستثمار والاستشارات الاقتصادية، بما يمكنهم من اختيار المشاريع الفائزة بالتمويل بحيادية واحترافية».

وتنطلق «قمة المليار متابع» (قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها على مستوى العالم)، من 11 إلى 13 يناير 2025 في دبي، وتنظمها أكاديمية الإعلام الجديد.