محمد بن زايد يبحث مع الرئيس المصري علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أخاه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في إطار زيارة أخوية يقوم بها إلى مصر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات التنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين.. مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. مشددين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار الذي يعد ركيزة رئيسة لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر ازدهاراً لشعوب المنطقة كافة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل إلى جمهورية مصر العربية في وقت سابق اليوم حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين.